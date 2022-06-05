Як повідомляє Politeka.net, Маша Єфросиніна виїхала з країни через кілька тижнів після вторгнення окупантів, артистка під час ділових зустрічей встигла поспілкуватися і з Поляковою. Причому співачка попрацювала з телеведучою і встигла записати новий випуск "дорослі дівчатка", під час якого вони обговорюють найгостріші теми.

"Випуск, яким ми хотіли відкрити новий сезон #Взрослиедевочки 25 лютого ... він міг так і залишитися небаченим, але ми запитали вас, і ви одноголосно відповіли 🙌 🏻 тема самореалізації сьогодні сприймається інакше, як і багато. Менше з тим, подивіться, коментуйте і пишіть, про що ще хочете говорити зараз" - розсудила Маша.

У мережі підтримали ініціативу зірок, але засудили їх бесіди мовою "ворожнечі":

"Дуже класний випуск. 😍 ; пора б уже рідною мовою говорити ❤ ️ Ждем; чекаємо нових випусків, але якщо вони будуть українською мовою, будемо безмежно вдячні!; Дорослі дівчата, а чому російською мовою?; Чому на мові гнид?; від них і їх російського вже нудить...; гидко Слухати російською, досить його популізувати".

Раніше ми писали, Єфросиніна через два місяці вона змогла побачитися з чоловіком, за яким нудьгувала. Марія не стала показувати обличчя чоловіка, проте поділилася маленьким щасливим моментом з їх прогулянки. У пари було мало часу один на одного.

Також Єфросиніна з гербом на серці здивувала змінами в зовнішності.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна розповіла, чому ще не опустила руки далеко від дому.

Також Politeka писала, Єфросиніна різко висловилася про останні події в країні.