Как сообщает Politeka.net, Маша Ефросинина выехала из страны через несколько недель после вторжения оккупантов, артистка во время деловых встреч успела пообщаться и с Поляковой. Причем певица поработала с телеведущей и успела записать новый выпуск "Взрослые девочки", во время которого они обсуждают самые острые темы.

«Выпуск, которым мы хотели открыть новый сезон #ВзрослыеДевочки 25 февраля… Он мог так и остаться невиданным, но мы спросили вас, и вы единогласно ответили 🙌🏻 Тема самореализации сегодня воспринимается иначе, как и много. Меньше с тем, посмотрите, комментируйте и пишите, о чем еще хотите говорить сейчас 🙏🏻» - рассудила Маша.

В сети поддержали инициативу звезд, но засудили их беседы на языке «вражды»:

«Очень классный выпуск. 😍; пора бы уже на родном языке говорить ❤️🙌; Ждем новых выпусков, но если они будут на украинском языке, будем безгранично благодарны!; Взрослые девушки, а почему на русском языке?; Почему на языке гнид?; от них и их русского уже тошнит…; Противно слушать на русском, достаточно его популизировать».

Ранее мы писали, Ефросинина спустя два месяца она смогла увидеться с мужем, по которому скучала. Мария не стала показывать лицо супруга, однако поделилась маленьким счастливым моментом с их прогулки. У пары было мало времени друг на друга.

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.