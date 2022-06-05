Відома українська телеведуча Катерина Осадча до Дня народження свого батька розмістила в Instagram зворушливий пост та пару світлин з татом.
"Тато, з Днем народженням!
Я бажаю тобі здоров’я, зберігати цю неймовірну любов до життя і всього, що ти робиш!
В лютому, коли ми вирушали з дітьми від батьків на захід України, прощалися і не знали, чи побачимося знову, ніхто це не говорив вголос, але всі розуміли…", — привітала батька телеведуча.
Катя уточнила, що її батьки не покидали домівку, вони залишися у передмісті Києва і разом з котом пережили всі найстрашніші дні неподалік Василькова.
"Нескореність духу, захист свого і впевненість, що ти на своїй землі і немає тут місця «русскому миру». Тато, ти мій приклад в усьому, люблю тебе!", — пише зірка.
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Чоловік ведучої Юрій Горбунов також привітав свого тестя.
"Многая літа, Олександр Володимирович!! Все буде Україна!!", — написав він у коментарях до посту.
Українці в коментарях підкреслюють, як же схожа Катя на батька:
"Як схожі❤️ здоров'я та мирного сонячного неба сім'ї та всій Україні";
"Катенька, у Вас такий гарний тато, просто красень чоловік. Здоров'я вам всім і миру";
"От в кого ви така висока 😍 Здоров'я татові";
"Схожі, як дві краплі води)";
"Так ось на кого схожа донька".
Нагадаємо, що Катя Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.
Як повідомляла Politeka, Катерина Осадча терміново звернулася до українців по допомогу.
Також Politeka писала, що Осадча емоційно висловилася про втрату близької людини.