Цього разу Катерина попрощалася з колегою і товаришем, з яким раніше працювала. Але через війну вони так і не змогли зустрітися. Як відомо, артистка продовжує займатися допомогою для біженців та їхніх дітей.

"Так боляче. Ми ніколи не думаємо, що можемо з кимось побачитися в останній раз. Нам не вистачало одного дня до наступної студії, завадила війна. Але ми повинні були обов'язково зустрітися після. Не доля... Андрій Поршнєв " - написала Осадча під прощальним постом.

"Мені дуже боляче, що тепер світ буде без тебе. Ти вчив віддавати. Друже, обіймаю тебе, навіть коли ти проти. Буду пам'ятати " - також пише колега Осадчої.

Також на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила своє похмуре фото в чорній футболці, а також вражаючі кадри хроніки війни, які увійдуть в історію України.

"100 днів... 100ое 24 лютого. Ми всі до перемоги будемо жити 24 лютого. Я згадую, як спочатку ми рахували години вторгнення, потім дні, місяці ...ми вірили, що не буде сотого дня. Непомітно пройшла весна, непомітно настало літо, але всередині Лютий, навіть зимові речі не ховаю, все так само під рукою, щоб надіти і бігти", - поділилася Осадча.

Нагадаємо, що Катя Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Катерина Осадча терміново звернулася до українців за допомогою.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.