Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая ко Дню рождения своего отца разместила в Instagram трогательный пост и пару фотографий с папой.
"Папа, с Днем Рождением!
Я желаю тебе здоровья, сохранять эту невероятную любовь к жизни и всему, что ты делаешь!
В феврале, когда мы отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали...", — поздравила отца телеведущая.
Катя уточнила, что ее родители не покидали дом, они остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные дни неподалеку от Василькова.
"Непокорность духа, защиту своего и уверенность, что ты на своей земле и нет здесь места «русскому миру». Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя!", — пишет звезда.
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Муж ведущей Юрий Горбунов также поздравил своего тестя.
"Многая лета, Александр Владимирович!! Все будет Украина!!",- написал он в комментариях к посту.
Украинцы в комментариях подчеркивают, как же похожа Катя на отца:
"Как похожи❤️ здоровья и мирного солнечного неба семье и всей Украине";
"Катенька, у Вас такой хороший папа просто красавец мужчина. Здоровья вам всем и мира";
"Вот в кого вы такая высокая. Здоровье папе";
"Похожи, как две капли воды)";
"Так вот на кого похожа дочка".
Напомним, что Катя Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая срочно обратилась к украинцам за помощью.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально высказалась о потере близкого человека.