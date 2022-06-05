Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая ко Дню рождения своего отца разместила в Instagram трогательный пост и пару фотографий с папой.

"Папа, с Днем Рождением!

Я желаю тебе здоровья, сохранять эту невероятную любовь к жизни и всему, что ты делаешь!

В феврале, когда мы отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали...", — поздравила отца телеведущая.

Катя уточнила, что ее родители не покидали дом, они остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные дни неподалеку от Василькова.

"Непокорность духа, защиту своего и уверенность, что ты на своей земле и нет здесь места «русскому миру». Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя!", — пишет звезда.

Муж ведущей Юрий Горбунов также поздравил своего тестя.

"Многая лета, Александр Владимирович!! Все будет Украина!!",- написал он в комментариях к посту.

Украинцы в комментариях подчеркивают, как же похожа Катя на отца:

"Как похожи❤️ здоровья и мирного солнечного неба семье и всей Украине";

"Катенька, у Вас такой хороший папа просто красавец мужчина. Здоровья вам всем и мира";

"Вот в кого вы такая высокая. Здоровье папе";

"Похожи, как две капли воды)";

"Так вот на кого похожа дочка".

Напомним, что Катя Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая срочно обратилась к украинцам за помощью.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально высказалась о потере близкого человека.