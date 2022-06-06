Популярна співачка Ірина Федишин активно веде Instagram і розповідає про свої концерти в соціальних мережах, а також про допомогу волонтерів та благодійні виступи артистів. Нерідко співачку критикують після її інтерв'ю та висловлювань на адресу представників ЛГБТ.

Чи не під кожним постом Федишин обговорюють українці і знаходять те, до чого можна було б причепитися цього разу.

"Спасибі Марбея за підтримку України 💙 💛 Ви неймовірні P P. S.: вже сьогодні Побачимося в Мадриді» - пише Федишин.

У мережі відповіли на нові кадри співачки:

"Молодці; ви дуже красива ❤; Мамамаленькіе долоньки, все для дочки 🏳️; Господи, налетіло тут божевільних заступників; спасибі за підтримку армії ❤️; теж прекрасний)❤️😍; ще створюють кілька фейкових сторінок боти; мамамаленькіе долоньки, сина або дочки 😈; дуже красива пара!!!».

Також Федишин поділилася історій зустрічі з шанувальниками:

"Зустріч з українцями в Іспанії, які покинули Україну. Я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує Україну сьогодні, які вкрили наших матерів і дітей.

Кожен українець сьогодні живе своєю важкою історією життя, сльози, на жаль, багато ... але ми повинні залишитися! Найтемніша ніч завжди перед світанком 🙏 💙 💛 » - пише Федишин.

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