Популярна співачка Ірина Федишин активно веде Instagram і розповідає про свої концерти в соціальних мережах, а також про допомогу волонтерів та благодійні виступи артистів. Нерідко співачку критикують після її інтерв'ю та висловлювань на адресу представників ЛГБТ.
Чи не під кожним постом Федишин обговорюють українці і знаходять те, до чого можна було б причепитися цього разу.
"Спасибі Марбея за підтримку України 💙 💛 Ви неймовірні P P. S.: вже сьогодні Побачимося в Мадриді» - пише Федишин.
У мережі відповіли на нові кадри співачки:
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Українки стали жертвами трагедії на залізниці в Німеччині: деталі і кадри НП
Названо регіон, який покине рф першим у разі відходу путіна: "На другий день оголосить незалежність"
Окупанти запустили ракету над АЕС, українців попередили про загрозу витоку радіації: "Пролетіла критично низько"
"Майстер Шеф" Клопотенко вразив поведінкою за кордоном: "Змушував американців..."
"Молодці; ви дуже красива ❤; Мамамаленькіе долоньки, все для дочки 🏳️; Господи, налетіло тут божевільних заступників; спасибі за підтримку армії ❤️; теж прекрасний)❤️😍; ще створюють кілька фейкових сторінок боти; мамамаленькіе долоньки, сина або дочки 😈; дуже красива пара!!!».
Також Федишин поділилася історій зустрічі з шанувальниками:
"Зустріч з українцями в Іспанії, які покинули Україну. Я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує Україну сьогодні, які вкрили наших матерів і дітей.
Кожен українець сьогодні живе своєю важкою історією життя, сльози, на жаль, багато ... але ми повинні залишитися! Найтемніша ніч завжди перед світанком 🙏 💙 💛 » - пише Федишин.
Також, концерт Барських оголосили в Росії, зірка жорстко відреагував.
Як повідомляла Politeka, Білик емоційно розповіла про втрати і жахи, які можуть трапитися з кожним.
Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес здивував видом на вулиці в мокрих штанях.