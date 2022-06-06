Популярная певица Ирина Федишин активно ведет Инстаграм и рассказывает о своих концертах в социальных сетях, а также о помощи волонтеров и благотворительных выступлениях артистов. Нередко певицу критикуют после ее интервью и высказываний в адрес представителей ЛГБТ.

Едва ли не под каждым постом Федишин обсуждают украинцы и находят то, к чему можно было бы придраться в этот раз.

«Спасибо Марбея за поддержку Украины 💙💛 Вы невероятны 🇪🇸🇺🇦 P.S.: уже сегодня увидимся в Мадриде» - пишет Федишин.

В сети ответили на новые кадры певицы:

«Молодцы; Вы очень красивая ❤; Мамамаленькие ладошки, все для дочери 🏳️; Господи, налетело здесь безумных заступников; Спасибо за поддержку армии ❤️; Тоже прекрасный)❤️😍; еще создают несколько фейковых страниц боты; мамамаленькие ладошки, сына или дочки 😈; Очень красивая пара!!!».

Также Федишин поделилась историй встречи с поклонниками:

«Встреча с украинцами в Испании, которые покинули Украину. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто поддерживает Украину сегодня, которые укрыли наших матерей и детей.

Каждый украинец сегодня живет своей трудной историей жизни, слезы, к сожалению, многие ... но мы должны остаться! Самая темная ночь всегда перед рассветом 🙏💙💛» - пишет Федишин.

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