Экс-муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, как гуляет по улице и рассказал, почему у него мокрые штаны.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист, который был в отношениях с Надей Дорофеевой более 10 лет. Но после начала войны пара объявила о расставании. А недавно Дантес впервые выпустил песню на украинском языке, рассказав свою историю. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз решил рассказать, что отправился к своим друзьям.

"Сегодня наконец-то еду на дачу к своим друзьям. Но как воспитанный человек сначала поел, чтобы не хватать со стола", - написал Дантес.

Также Владимир показал вкусности, которые попробовал во время визита к своим друзьям.

"Еще по дороге встретил любимых, что даже ....", - написал Дантес.

"Стоим, греемся", - было отмечено на фото.

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