Певец Макс Барских, который строил карьеру в россии, но вернулся в Украину и защищает ее после 24 февраля, показал, как россияне подставляют его.

Как пишет Politeka.net, Макс Барских - известный украинский артист, который долгое время строил карьеру в россии. Но после 24 февраля звезда вернулся в Украину и пошел защищать свою родную землю. Но бэкграунд не отпускает Барских и он показал на своей страничке в Инстаграм, что в этот раз сделали россияне.

"Пропагандисты беснуются от убогости и бессилия, как обычно выполняя работу на 2 с минусом.

совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем как медленно, но верно вы сами тащите себя на дно!", - написал Барских, показывая плакаты, где объявлен его концерт в россии.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Они уже просто двойника себе сделали твоего", "Дешевые клоуны", "Если еще и билеты можно купить, то просто обычный криминал", "Уже наверно и билеты стали продавать".

Напомним, Макс Барских показал, как его встречали на концерте в Германии, фото

А еще Politeka сообщала, что Барских рассказал о "персональном аде", который длится с 24 февраля

Также Politeka писала, что Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии



