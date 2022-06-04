Как пишет Politeka.net, Макс Барских - известный украинский артист, который долгое время строил карьеру в россии. Но после 24 февраля звезда вернулся в Украину и пошел защищать свою родную землю. Но бэкграунд не отпускает Барских и он показал на своей страничке в Инстаграм, что в этот раз сделали россияне.
"Пропагандисты беснуются от убогости и бессилия, как обычно выполняя работу на 2 с минусом.
совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем как медленно, но верно вы сами тащите себя на дно!", - написал Барских, показывая плакаты, где объявлен его концерт в россии.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Они уже просто двойника себе сделали твоего", "Дешевые клоуны", "Если еще и билеты можно купить, то просто обычный криминал", "Уже наверно и билеты стали продавать".
Напомним, Макс Барских показал, как его встречали на концерте в Германии, фото
А еще Politeka сообщала, что Барских рассказал о "персональном аде", который длится с 24 февраля
Также Politeka писала, что Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии