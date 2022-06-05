Як пише Politeka.net, Іраклі Макацарія полюбився багатьом українцям завдяки участі в одному з сезонів шоу» Холостяк " в нашій країні. Зараз чоловік готується до весілля з молодою обраниці, якій нещодавно зробив пропозицію. Про це артист розповів під час спеціального інтерв'ю з Григорієм Решетником у другому випуску шоу " Як ти?".

Чоловік розповів, що влітку 2020 року він познайомився з Лізою Чичуа, яка молодша за Іраклі на 17 років. Ліза-відмінниця медичного вузу, яка встигла запам'ятатися шанувальникам чоловіка в Instagram.

"Поки у нас немає конкретної дати... Весілля, я думаю, буде не маленька, тому що з мого боку величезна кількість друзів, які повинні і хочуть бути на цьому прекрасному дні. З боку Лізи теж. Кількість я поки не знаю " - говорить Іраклі.

Макацарія зазначив, що вони з Лізою мріють про дітей, але поки що не поспішають:

"Тут це все воля Божа. Дивлячись на те, який ти батько і які прекрасні ваші відносини - це дуже сильно надихає».

Майбутньою дружиною знаменитості стала грузинка Ліза Чичуа. В кінці березня дівчині виповнилося всього 20 років, в той час як її супутнику – 37. Кадри з пропозицією з'явилися в Instagram і швидко поширилися в мережі.

На одному з відео помітно, що екс-холостяк не стримав сліз, ставши на одне коліно.

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