Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария полюбился многим украинцам благодаря участию в одном из сезонов шоу «Холостяк» в нашей стране. Сейчас мужчина готовится к свадьбе с молодой избраннице, которой недавно сделал предложение. Об этом артист рассказал во время специального интервью с Григорием Решетником во втором выпуске шоу "Як ти?".

Мужчина рассказал, что летом 2020 года он познакомился с Лизой Чичуа, которая младше Иракли на 17 лет. Лиза - отличница медицинского ВУЗа, которая успела запомниться поклонникам мужчины в Инстаграм.

«Пока у нас нет конкретной даты... Свадьба, я думаю, будет не маленькая, потому что с моей стороны огромное количество друзей, которые должны и хотят быть на этом прекрасном дне. Со стороны Лизы тоже. Количество я пока не знаю» – говорит Иракли.

Макацария отметил, что они с Лизой мечтают о детях, но пока что не спешат:

«Здесь это все воля Божья. Смотря на то, какой ты отец и какие прекрасные ваши отношения - это очень сильно вдохновляет».

Будущей женой знаменитости стала грузинка Лиза Чичуа. В конце марта девушке исполнилось всего 20 лет, в то время как ее спутнику – 37. Кадры с предложением появились в Инстаграм и быстро распространились в сети.

На одном из видео заметно, что экс-холостяк не сдержал слез, став на одно колено.

Напомним, концерт Барских объявили в России, звезда жестко отреагировал.

Как сообщала Politeka, Билык эмоционально рассказала о потерях и ужасах, которые могут случиться с каждым.

Также Politeka писала, что экс-муж Дорофеевой Дантес удивил видом на улице в мокрых штанах.