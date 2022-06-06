Популярна українська блогерка, співачка і актриса Анна Трінчер продовжує висвітлювати мало не кожен момент свого життя в мережі. При цьому дівчина не боїться скаржитися на свого обранця, з яким нерідко свариться на публіку.

Цього разу Трінчер поскаржилася на злегка зіпсований невелику відпустку з хлопцем через його залежність від гаджетів і роботи. Часті дзвінки і відсутність нормального відпочинку розлютило Анну:

"Як же це задовбало. Майже кожен наш день проходить ось так. Замість того, щоб хоч трохи насолодитися горами, відпочити ... тут одні дзвінки, чек-листи, робота ... Робота, Робота!» - поскаржилася Тринчер.

Також Трінчер поскаржилася на поліцейського, який зупинив машину пару за порушення - вони проїхали спеціальний знак і заїхали куди не слід було.

Замість того, щоб визнати провину, Трінчер виправдалася і заявила, що поліцейський попросив його не знімати, але їм це не сподобалося і вони заявили, що мають на це право - правоохоронець адже не військовий.

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