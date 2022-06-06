Популярна українська блогерка, співачка і актриса Анна Трінчер продовжує висвітлювати мало не кожен момент свого життя в мережі. При цьому дівчина не боїться скаржитися на свого обранця, з яким нерідко свариться на публіку.
Цього разу Трінчер поскаржилася на злегка зіпсований невелику відпустку з хлопцем через його залежність від гаджетів і роботи. Часті дзвінки і відсутність нормального відпочинку розлютило Анну:
"Як же це задовбало. Майже кожен наш день проходить ось так. Замість того, щоб хоч трохи насолодитися горами, відпочити ... тут одні дзвінки, чек-листи, робота ... Робота, Робота!» - поскаржилася Тринчер.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Пропагандистка Овсяннікова приїхала до Києва та нарвалася на гнів українців: "Валіть з нашої країни"
"Лукашенко це прекрасно розуміє": Подоляк розповів про загрозу для України з боку Білорусі
Кароль несподівано заговорила про кохання і показала хвилюючі кадри з поцілунками: "Перемагає завжди"
"Майстер Шеф" Клопотенко вразив поведінкою за кордоном: "Змушував американців..."
Також Трінчер поскаржилася на поліцейського, який зупинив машину пару за порушення - вони проїхали спеціальний знак і заїхали куди не слід було.
Замість того, щоб визнати провину, Трінчер виправдалася і заявила, що поліцейський попросив його не знімати, але їм це не сподобалося і вони заявили, що мають на це право - правоохоронець адже не військовий.
Також Огневич зібралася підкорювати Європу з концертами на підтримку ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика зважилася кардинально змінити імідж: кадри до і після.
Також Politeka писала, що "Були пропозиції піти...": Решетник розповів, з чого починав свою телевізійну кар'єру.