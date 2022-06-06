Популярна українська блогерша Даша Квіткова після перемоги в "Холостяку" залишилася разом з обранцем, зіграла з ним розкішне весілля і вже виховує маленького сина. Щоб привести себе в порядок після пологів Даша вирішила не тільки скинути зайві кг, але і підтягнути форми.

Вона почала ходити на сайкл, але це далеко не так просто, як їй здавалося. На перших заняттях Даша ледь пересувалася, адже після першого було найважче. Однак дівчина знайшла підтримку у вигляді подруги і тепер займається охочіше, хоч раніше і хотілося скасувати плани.

"Плей-лист був просто вогонь. Замотивировала ходити зі мною. Погодилася!"- пише Даша.

"Просто фото з роздягальні, щоб ви знали - я змогла! Пішла на тренування сьогодні-ноги гудуть, руки болять " - поділилася Квіткова.

До вагітності дівчина важила 53-54 кг, а за дев'ять місяців набрала близько 30 кг. тепер Даша зазначає, що вчиться приймати недоліки, але над собою буде працювати, щоб бути в порядку.

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