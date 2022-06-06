Популярная украинская блогерша Даша Квиткова после победы в "Холостяке" осталась вместе с избранником, сыграла с ним роскошную свадьбу и уже воспитывает маленького сына. Чтоб привести себя в порядок после родов Даша решила не только сбросить лишние кг, но и подтянуть формы.

Она начала ходить на сайкл, но это далеко не так просто, как ей казалось. На первых занятиях Даша едва передвигалась, ведь после первого было тяжелее всего. Однако девушка нашла поддержку в виде подруги и теперь занимается охотнее, хоть ранее и хотелось отменить планы.

"Плей-лист был просто огонь. Замотивировала ходить со мной. Согласилась!" - пишет Даша.

«Просто фото с раздевалки, чтобы вы знали – я смогла! Пошла на тренировку сегодня – ноги гудят, руки болят» - поделилась Квиткова.

До беременности девушка весила 53-54 кг, а за девять месяцев набрала около 30 кг. Теперь Даша отмечает, что учится принимать недостатки, но над собой будет работать, чтобы быть в порядке.

Напомним, Огневич собралась покорять Европу с концертами в поддержку ВСУ.

Как сообщала Politeka, Молодая жена Виктора Павлика решилась кардинально сменить имидж: кадры до и после.

Также Politeka писала, что "Были предложения уйти…": Решетник рассказал, с чего начинал свою телевизионную карьеру.