Як пише Politeka.net, у своєму Інстаграм зірка емоційно висловилася про новий обстріл Києва окупантами.

Як відомо, вранці 5 червня російські військові запустили по українській столиці чотири ракети. Сумська поділилася фотографією пам'ятника князю Володимиру, який нібито дивиться на дим, що піднімається над місцем попадання ракет.

"102 день війни... П'ять прильотів по Києву... Володимир Великий дивиться на цей жах... не спала сьогодні до 5 ранку, немов відчувала ... Україна у вогні!", - написала актриса.

Вона заявила,, що Україні зараз дуже потрібна допомога.

"Нам потрібна допомога!!! Кожен день гинуть сотні людей! 14 мільйонів людей покинули свої міста... Господи, зглянься над Україною!", - емоційно написала Сумська.

Вона також поділилася взятим з соцмереж відео, на якому можна було побачити летить на Київ ракету.

Зазначимо, що ракети росіян потрапили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на Лівому березі Києва.

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