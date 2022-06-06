Відома співачка поділилася в Instagram новим постом, передає Politeka.net. У ньому Камінська зізналася, що чітко відчуває у себе бажання змін.

"Настрій: "Мері Поппінс, до побачення". Буває у вас таке? Просто хочеться перевернути сторінку, з усім змістом або взагалі почати читати іншу главу, а то і книгу", - написала в новому пості Камінська.

Вона поділилася відповідним фото, на якому передала характер тієї самої Мері Поппінс. Так, співачка позувала в класичному костюмі в клітку і з великою червоною парасолькою в руках. Доповнювала образ стильна сумочка в тон парасольки.

Також Камінська опублікувала своє чорно-біле селфі, на якому співачка виглядала дуже стильно. Знімки були зроблені в Роттердамі, де Камінська знаходиться зараз.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз.

"Увага, я виходжу", "цариця", "подув вітер змін", "пародія на Вєрку Сердючку з парасолькою?", "Перевернути сторінку цього жаху і повернутися додому...",- пишуть люди.

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