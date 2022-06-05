Популярная украинская певица Тина Кароль отправилась заграницу с благотворительными концертами несколько месяцев назад. Артистка не возвращается домой, но поддерживает страну и освещает ситуацию с вторжением оккупантов. При этом исполнительница делает отчеты в Инстаграм.

Нередко образы Кароль удивляют и радуют поклонников. А выступление певицы в белом дизайнерском наряде без лишних деталей даже впечатлило зал. Исполнительница постаралась передать силу чувств в одной из своих любимых композиций.

«Ищи меня; Очень чувственно! 🙌😍; Красивая песня от великолепной Тины Кароль; Почему нет клипа на эту песню? Почему так долго не пела? Одна из лучших песен Подлужного, такое чувственное исполнение! ❤; Одна из лучших песен, да правда, а есть еще сколько таких не снятых клипов, эх!!; Привет. Прекрасная и чувственная песня» - пишут в сети.

Еще недавно звезда была в Японии, где успела запомниться многим, по словам местных СМИ, в качестве "украинской Бритни Спирс". А сегодня стало известно, что исполнительница уже общается с коллегами и послами в Италии.

«Тина Кароль находится в Италии в рамках концертного тура военного времени. Перед концертом в Риме певица встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике Ярославом Мельником» - сказано под кадрами.

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