Как пишет Politeka.net, Солист Дзидзьо Михаил Хома и Ярослава были в браке с 2013 года по 2021. Пара решила разойтись несмотря на то, что были вместе на протяжении 20 лет. И теперь Ярослава занимается карьерой певицы, выступая под псевдонимом SLAVIA. Не забывает певица и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость показала, как проводит время в горах.
На кадрах можно увидеть певицу с удочкой руках. Звезда стояла у водоема и пыталась вытащить рыбу.
"Первая моя рыбалка", - написала певица.
На втором сторис Ярослава уже достала рыбу, которая прыгала на мощеной дороге.
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Как можно понять, звезда поймала форель.
"Я в детском восторге", - написала певица на втором сторис.
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