Экс-жена Дзидзьо певица SLAVIA (Ярослава Хома) показала, как впервые взяла в руки удочку и поймала свой первый трофей.

Как пишет Politeka.net, Солист Дзидзьо Михаил Хома и Ярослава были в браке с 2013 года по 2021. Пара решила разойтись несмотря на то, что были вместе на протяжении 20 лет. И теперь Ярослава занимается карьерой певицы, выступая под псевдонимом SLAVIA. Не забывает певица и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость показала, как проводит время в горах.

На кадрах можно увидеть певицу с удочкой руках. Звезда стояла у водоема и пыталась вытащить рыбу.

"Первая моя рыбалка", - написала певица.

На втором сторис Ярослава уже достала рыбу, которая прыгала на мощеной дороге.

Как можно понять, звезда поймала форель.

"Я в детском восторге", - написала певица на втором сторис.

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