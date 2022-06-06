Известная певица поделилась в Инстаграм новым постом, передает Politeka.net. В нем Каминская призналась, что отчетливо ощущает у себя желание перемен.

«Настроение: «Мэри Поппинс , до свидания». Бывает у вас такое? Просто хочется перевернуть страницу, со всем содержанием или вообще начать читать другую главу, а то и книгу», - написала в новом посте Каминская.

Она поделилась соответствующим фото, на котором передала характер той самой Мэри Поппинс. Так, певица позировала в классическом костюме в клетку и с большим красным зонтиком в руках. Дополняла образ стильная сумочка в тон зонтику.

Также Каминская опубликовала свое черно-белое селфи, на котором певица выглядела очень стильно. Снимки были сделаны в Роттердаме, где Каминская находится сейчас.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо.

«Внимание, я выхожу», «Царица», «Подул ветер перемен», «Пародия на Верку Сердючку с зонтиком?», «Перевернуть страницу этого ужаса и вернуться домой...», - пишут люди.

Напомним, экс-жена Дзидзьо впервые взялась за удочку, впечатлив результатом.

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