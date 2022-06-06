Артистка поділилася досвідом участі в мітингу на підтримку України в іншій країні.

Як пише Politeka.net, артистка "Дизель шоу" Вікторія Булітков у своєму Instagram розповіла про те, що сталося з нею на мітингу в Мюнхені.

"Підійшла незнайома дівчина, просто щоб обійняти. Плакали... Почуття було, ніби ми одне ціле. Так і є, Ми одне єдине, ми-Україна", - написала Булітко.

За її словами, зараз українці як ніколи прагнуть робити все для процвітання і успішного майбутнього своєї країни.

Гумористка висловила впевненість у тому, що Україна зможе перемогти.

"Україна переможе за будь-яких умов, тому що є за нами не тільки правда, а й величезна сила наших коренів, про які ще писав Тарас Шевченко, Леся Українка, Василь Стус, Ліна Костенко... Українці велична нація зі своєю багатогранною історією. Нас не зламати ніколи", - підкреслила Булітко.

Вона також звернулася до українців, які перебувають за кордоном, із закликом виходити на мітинги, демонструючи місцевій владі, що Україні дійсно потрібні підтримка і допомога.

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