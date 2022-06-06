Как пишет Politeka.net, артистка «Дизель шоу» Виктория Булитков в своем Инстаграм рассказала о том, что произошло с ней на митинге в Мюнхене.
«Подошла незнакомая девушка, просто чтобы обнять. Плакали... Чувство было, будто мы одно целое. Так и есть, мы одно единое, мы – Украина», - написала Булитко.
По ее словам, сейчас украинцы как никогда стремятся делать все для процветания и успешного будущего своей страны.
Юмористка выразила уверенность в том, что Украина сможет победить.
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«Украина победит при любых условиях, потому что есть за нами не только правда, но и огромная сила наших корней, о которых еще писал Тарас Шевченко, Леся Украинка, Василий Стус, Лина Костенко... Украинцы величественная нация со своей многогранной историей. Нас не сломать некогда», - подчеркнула Булитко.
Она также обратилась к украинцам, находящимся за рубежом, с призывом выходить на митинги, демонстрируя местным властям, что Украине действительно нужны поддержка и помощь.
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