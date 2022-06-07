Популярна українська блогерша Даша Квіткова після перемоги в "Холостяку" почала активно вести блог, розповідати про себе і своє життя з Микитою Добриніним. Дівчина також любить ділитися різними моментами буднів з маленьким сином.

Як відомо, дитині Даші і Микити всього кілька місяців. Малюка пара назвала Левом і часто захоплюється його першими успіхами в мережі, розповідає про харчування або режимі дня.

"Я і мій хвостик" - пише Квіткова і показує, як швидко підріс їх дитина. Пара лише недавно змогла повернутися додому під Київ і тепер лише взвращает звичний ритм життя.

Відзначимо, вона почала ходити на сайкл, але це далеко не так просто, як їй здавалося. На перших заняттях Даша ледь пересувалася, адже після першого було найважче. Однак дівчина знайшла підтримку у вигляді подруги і тепер займається охочіше, хоч раніше і хотілося скасувати плани.

"Плей-лист був просто вогонь. Замотивировала ходити зі мною. Погодилася! Щоб ви знали - я змогла! Пішла на тренування сьогодні-ноги гудуть, руки болять " - поділилася Квіткова.

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