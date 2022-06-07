Популярная украинская блогерша Даша Квиткова после победы в "Холостяке" начала активно вести блог, рассказывать о себе и своей жизни с Никитой Добрыниным. Девушка также любит делиться разными моментами будней с маленьким сыном.

Как известно, ребенку Даши и Никиты всего несколько месяцев. Малыша пара назвала Львом и часто восхищается его первыми успехами в сети, рассказывает о питании или режиме дня.

"Я и мой хвостик" - пишет Квиткова и показывает, как быстро подрос их ребенок. Пара лишь недавно смогла вернуться домой под Киев и теперь лишь взвращает привычный ритм жизни.

Отметим, она начала ходить на сайкл, но это далеко не так просто, как ей казалось. На первых занятиях Даша едва передвигалась, ведь после первого было тяжелее всего. Однако девушка нашла поддержку в виде подруги и теперь занимается охотнее, хоть ранее и хотелось отменить планы.

"Плей-лист был просто огонь. Замотивировала ходить со мной. Согласилась! Чтобы вы знали – я смогла! Пошла на тренировку сегодня – ноги гудят, руки болят" - поделилась Квиткова.

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