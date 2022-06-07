Популярная украинская блогерша Даша Квиткова после победы в "Холостяке" начала активно вести блог, рассказывать о себе и своей жизни с Никитой Добрыниным. Девушка также любит делиться разными моментами будней с маленьким сыном.
Как известно, ребенку Даши и Никиты всего несколько месяцев. Малыша пара назвала Львом и часто восхищается его первыми успехами в сети, рассказывает о питании или режиме дня.
"Я и мой хвостик" - пишет Квиткова и показывает, как быстро подрос их ребенок. Пара лишь недавно смогла вернуться домой под Киев и теперь лишь взвращает привычный ритм жизни.
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Отметим, она начала ходить на сайкл, но это далеко не так просто, как ей казалось. На первых занятиях Даша едва передвигалась, ведь после первого было тяжелее всего. Однако девушка нашла поддержку в виде подруги и теперь занимается охотнее, хоть ранее и хотелось отменить планы.
"Плей-лист был просто огонь. Замотивировала ходить со мной. Согласилась! Чтобы вы знали – я смогла! Пошла на тренировку сегодня – ноги гудят, руки болят" - поделилась Квиткова.
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