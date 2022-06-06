Як повідомляє Politeka.net, Маша Єфросиніна виїхала з країни разом з дітьми і встигає не тільки займатися роботою, а й приділяти час спеціальним концертам разом з колегами. Цього разу телеведучій вдалося зустрітися з подругою і давньою знайомою - Олею Поляковою.

З перших зйомок проекту "дорослі дівчатка" артистки стали частіше бачитися і не раз знімалися разом, обговорюючи цікаві теми для шанувальників. Зараз обидві зірки зайняті благодійною роботою для підтримки українців.

На черговому концерті Полякова і Єфросиніна виступили разом, а перед цим сама телеведуча пораділа зустрічі – останнім часом вони з колегами майже не бачаться. "Приїхала моя королева" - написала Марія.

Раніше Полякова попрацювала з телеведучою і встигла записати новий випуск "дорослі дівчатка", під час якого вони обговорюють найгостріші теми.

"Випуск, яким ми хотіли відкрити новий сезон #Взрослиедевочки 25 лютого ... він міг так і залишитися небаченим, але ми запитали вас, і ви одноголосно відповіли 🙌 🏻 тема самореалізації сьогодні сприймається інакше, як і багато. Менше з тим, подивіться, коментуйте і пишіть, про що ще хочете говорити зараз 🙏 🏻 » - розсудила Маша.

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Як повідомляла Politeka, Єфросиніна розповіла, чому ще не опустила руки далеко від дому.

Також Politeka писала, Єфросиніна різко висловилася про останні події в країні.