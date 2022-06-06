Как сообщает Politeka.net, Маша Ефросинина выехала из страны вместе с детьми и успевает не только заниматься работой, но и уделять время специальным концертам вместе с коллегами. В этот раз телеведущей удалось встретиться с подругой и давней знакомой - Олей Поляковой.

С первых съемок проекта «Взрослые девочки» артистки стали чаще видеться и не раз снимались вместе, обсуждая интересные темы для поклонников. Сейчас обе звезды заняты благотворительной работой для поддержки украинцев.

На очередном концерте Полякова и Ефросинина выступили вместе, а перед этим сама телеведущая порадовалась встрече – в последнее время они с коллегами почти не видятся. «Приехала моя королева» - написала Мария.

Ранее Полякова поработала с телеведущей и успела записать новый выпуск "Взрослые девочки", во время которого они обсуждают самые острые темы.

«Выпуск, которым мы хотели открыть новый сезон #ВзрослыеДевочки 25 февраля… Он мог так и остаться невиданным, но мы спросили вас, и вы единогласно ответили 🙌🏻 Тема самореализации сегодня воспринимается иначе, как и много. Меньше с тем, посмотрите, комментируйте и пишите, о чем еще хотите говорить сейчас 🙏🏻» - рассудила Маша.

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.