Співачка в білому відразу привернула увагу до себе.

Зовсім недавно Полякова розповіла, скільки їй років насправді і чому вона раніше цього соромилася. Насправді артистці вже 43 роки, а не 38, як було прийнято вважати. При цьому виконавиця виглядає досить молодо і яскраво.

Полякова любить підкреслювати свої сильні сторони за допомогою самих різних нарядів і яскравих прикрас. Не тільки блискітки і стрази стали запам'ятовується частиною образів співачки. Також артистка відзначилася і в маленькій білій сукні з пір'я з відкритим верхом і простий, але акуратною зачіскою.

При цьому зірці вдалося продемонструвати свою фігуру найкращим чином на новому концерті в Німеччині

Також телеведучій вдалося зустрітися з подругою і давньою знайомою - Олею Поляковою в гримерці, там вони разом поспілкувалися і зняли кілька Сторі.

З перших зйомок проекту "дорослі дівчатка" артистки стали частіше бачитися і не раз знімалися разом, обговорюючи цікаві теми для шанувальників. Зараз обидві зірки зайняті благодійною роботою для підтримки українців.

На черговому концерті Полякова і Єфросиніна виступили разом, а перед цим сама телеведуча пораділа зустрічі – останнім часом вони з колегами майже не бачаться. "Приїхала моя королева" - написала Марія.

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