Совсем недавно Полякова рассказала, сколько ей лет на самом деле и почему она раньше этого стеснялась. На самом деле артистке уже 43 года, а не 38, как было принято считать. При этом исполнительница выглядит довольно молодо и ярко.

Полякова любит подчеркивать свои сильные стороны при помощи самых разных нарядов и ярких украшений. Не только блестки и стразы стали запоминающейся частью образов певицы. Также артистка отличилась и в маленьком белом платье из перьев с открытым верхом и простой, но аккуратной прической.

При этом звезде удалось продемонстрировать свою фигуру лучшим образом на новом концерте в Германии

Также телеведущей удалось встретиться с подругой и давней знакомой - Олей Поляковой в гримерке, там они вместе пообщались и сняли несколько Стори.

С первых съемок проекта «Взрослые девочки» артистки стали чаще видеться и не раз снимались вместе, обсуждая интересные темы для поклонников. Сейчас обе звезды заняты благотворительной работой для поддержки украинцев.

На очередном концерте Полякова и Ефросинина выступили вместе, а перед этим сама телеведущая порадовалась встрече – в последнее время они с коллегами почти не видятся. «Приехала моя королева» - написала Мария.

Напомним, Полякова и Ефросинина показали шоу, которое должно было выйти 24 февраля

А еще Politeka сообщала, что Полякова гневно обратилась к матери оккупанта после выступления

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