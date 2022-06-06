Популярна блогерка, модель і дизайнер Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної артистки Софії Ротару, часто ділиться в Instagram подробицями свого розкішного життя за кордоном. Так, цього разу красуня виклала відео зі зйомок, на якому дефілювала в незвичайному образі. За словами Соні, це плаття створила її хрещена, і воно об'їздило з нею весь світ.

На відео можна побачити, як Євдокименко позує на тлі приголомшливого пейзажу з морем і скелями, вона і так і сяк крутиться перед камерою. На ній довге летить плаття ніжного рожевого відтінку з цікавим візерунком, яке підкреслює витончені форми моделі. Волосся Соні розпущене і розвіяне вітром, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації внучка Ротару написала: "Іди туди, де ти дихаєш вільно. Ця сукня завжди займала особливе місце в моїй колекції. Мрія, втілена в життя моєю талановитої хрещеною @poustovit. Вона подорожувала зі мною по світу, від Канн до Каліфорнії, але завжди нагадувала мені про дім". Захоплені шанувальники тут же почали коментувати відео, засинаючи Соню компліментами.

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