Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость женат на красотке Кристине, с которой вместе с 2020 года. После начала войны Остапчук отправился защищать Украину, а жена занялась благотворительностью. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А на новых кадрах Владимир поделился проблемой, которая его настигла с утра. Владимир был топлес и прикрывался одеялом.

"Проснулись от пролета ракеты над головой. Ну класс, воскресенье", - написал Владимир.

А до этого мы сообщали, что Остапчук отдыхал вместе с женой у друзей за городом. Там Кристина призналась о своей мечте.

"А вообще, когда я приезжаю за город в частный дом, то я так сильно мечтаю о нашем домике", - написала Кристина.

Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука призналась, чего хочет

А еще Politeka сообщала, что ведущий шоу "Маска" Остапчук признался, чем лакомился в детстве

Также Politeka писала, что Остапчук напомнил украинцам о трагедиях с детьми и показал кадры



