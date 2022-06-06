Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая несколько лет назад победила на проекте "Танці з зірками". А после этого знаменитость решила попробовать свои силы на шоу "Холостячка", где выбрала победителем Александра Эллерта, но паре не удалось сохранить отношения. Уже в прошлом году актрису позвали на проект "Україна має талант" в качестве судьи. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Доброе утро, если можно так сказать... Последние 103 дня, мы на этой качеле - вверх вниз", - написала Мишина.
"Сегодня снова несколько ракет прилетело в Киев, судя по фото, которые я увидела, совсем недалеко от моего дома", - добавила Ксения.
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