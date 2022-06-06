Популярная блогерша, модель и дизайнер Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной артистки Софии Ротару, часто делится в Instagram подробностями своей роскошной жизни за границей. Так, в этот раз красотка выложила видео со съемок, на котором дефилировала в необычном образе. По словам Сони, это платье создала ее крестная, и оно объездило с ней весь мир.
На видео можно увидеть, как Евдокименко позирует на фоне потрясающего пейзажа с морем и скалами, она и так и сяк вертится перед камерой. На ней длинное летящее платье нежного розового оттенка с интересным узором, которое подчеркивает изящные формы модели. Волосы Сони распущены и развеяны ветром, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации внучка Ротару написала: "Иди туда, где ты дышишь свободно. Это платье всегда занимало особое место в моей коллекции. Мечта, воплощенная в жизнь моей талантливой крестной @poustovit. Оно путешествовало со мной по миру, от Канн до Калифорнии, но всегда напоминало мне о доме". Восторженные поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая Соню комплиментами.
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