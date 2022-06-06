Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк присвятила себе волонтерству. Але вона все ще знаходить час поспілкуватися з українцями через свою сторінку в Instagram. Так, кілька годин тому дівчина опублікувала пост, в якому розповіла про що мріє.

Виявилося, що Христина Горняк мріє, щоб кожна дівчина / жінка України, прокидаючись, насамперед думала, що їй одягнути зі свого красивого гардеробу і насолоджувалася собою перед дзеркалом. Думала, які процедури їй зробити вранці, а не про те, що за вікном 103-й день війни.

"Дівчатка мої, Тримайся!!!!", - додала дружина телеведучого Володимира Остапчука.

До посту вона прикріпила фото, на якому позує біля дзеркала в стильному трикотажному сарафані кольору мадженти і білій сорочці, яку накинула зверху. В якості аксесуарів: колечко, сережки і кулончик.

Користувачі Мережі у відповідь написали, що теж про це мріють. Крім того, вони не забули залишити для Христини Горняк парочку компліментів: "Про те ж мрію", "Ви прекрасні", "Дуже Ви надихаєте, така жіночність".

Знайшлися і ті коментатори, які запідозрили її у вагітності, адже на фото створився такий візуальний ефект - здається ніби у дівчини округлився животик: "Візуальний обман на фото. Подумалося, що вагітний животик", "Різко глянула Боже, округлений живіт", "На мить здалося, що вагітні, а потім придивилася краще".

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