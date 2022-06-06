Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк посвятила себя волонтерству. Но она все еще находит время пообщаться с украинцами через свою страницу в Инстаграм. Так, несколько часов назад девушка опубликовала пост, в котором рассказала о чем мечтает.

Оказалось, что Кристина Горняк мечтает, чтобы каждая девушка/женщина Украины, просыпаясь, первым делом думала, что ей одеть со своего красивого гардероба и наслаждалась собой перед зеркалом. Думала, какие beauty процедуры ей сделать утром, а не о том, что за окном 103-й день войны.

"Девочки мои, держись!!!!", - добавила жена телеведущего Владимира Остапчука.

К посту она прикрепила фото, на котором позирует у зеркала в стильном трикотажном сарафане цвета мадженты и белой рубашке, которую накинула сверху. В качестве аксессуаров: колечко, серьги и кулончик.

Пользователи сети в ответ написали, что тоже об этом мечтают. Кроме того, они не забыли оставить для Кристины Горняк парочку комплиментов: "О том же мечтаю", "Вы прекрасны", "Очень вы вдохновляете, такая женственность".

Нашлись и те комментаторы, которые заподозрили ее в беременности, ведь на фото создался такой визуальный эфект - кажется будто у девушки округлился животик: "Визуальный обман на фото. Подумалось, что беременный животик", "Резко глянула, Боже, округленный живот", "На мгновение показалось, что беременны, а потом присмотрелась лучше".

Напомним, что жена Остапчука в модном наряде рассказала, какое будущее видит для украинцев.

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