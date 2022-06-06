Як пише Politeka.net, Марина Боржеская - відома українська фітнес-тренер з шоу"Зважені та щасливі". Зараз зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Боржемська вирішила поговорити про мовне питання.

"Українська мова. Мовне питання знову гостро постає в нашому суспільстві.

Багато хто розділився на тих, хто вважає, що вже давно варто було всім розмовляти тільки українською. І тих, хто лояльно ставиться до поступового переходу на українську, і навіть до продовження говорити російською.

Я народилася в російськомовній родині, ніколи в своєму житті я не відчувала Приниження за мовною ознакою. Всіх розуміла і не просила переходити з однієї мови на іншу.

Для своєї роботи на телебаченні я почала підтягувати українську, щоб спілкуватися грамотно і чисто, як годиться ведучій, на яку дивляться мільйони людей.

Я не засуджую тих, хто продовжує спілкуватися російською. Це їхнє право. Я знаю, що їх відсоток з кожним днем стає все менше. Але я впевнена, що рішення повністю переходити з однієї мови на іншу має прийняти сама людина. Змушувати ніхто не має права і це не допоможе ні в якому разі", - написала Боржеська.

Фанати поставили лайки і написали коментарі:

"Вирішила переходити на чисту українську мову, але не потрібно примушувати!!! Я сама поступово до цього йду! І не засуджую тих, хто говорить поки російською... деяким дуже важко... але я впевнена, що поступово всі перейдуть на рідну мову!", "Мова-це ідентифікатор нації, якщо людина не хоче розмовляти (вчити) українською державною мовою, то хто вона???Мова має значення!!!Питання як ніколи в часі!!! І тут навіть сумнівів не повинно бути", "мова не має значення, головне в серці і в голові", "за що гинуть наші герої, як не за збереження української нації, невід'ємною частиною якої є мова. Якщо не міняти нічого в країні, то навіщо далі боротися? Якщо залишати старі звички, зручні методи комунікації російською, що ж тоді буде тільки нашою українською, як не мова?".

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