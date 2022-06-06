Відома співачка поділилася своєю бідою - в літаку втратила важливий багаж, без якого не може виступати.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дочок за кордон і почала виступати з благодійними концертами, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поскаржилася на свою біду – в літаку загубився її важливий багаж.

Як виявилося, Оля поверталася з гастролей в США, і в літаку втратила свій багаж з концертними костюмами і необхідними для виступів речами. У своїх сторіс зірка звернулася до авіакомпанії з проханням допомогти їй знайти втрачене майно.

"Вже тиждень, як я повернулася з благодійного туру, який тривав майже два тижні в США, але мій багаж з усіма костюмами і всіма необхідними для наших концертів речами досі в дорозі. Рейс з Колорадо до Франкфурта через Сіетл. Прошу авіакомпанію допомогти з пошуком багажу, тому що без цих речей дуже складно проводити благодійні концерти, які ми зараз організовуємо по всій Європі", - розповіла Полякова в сторіс.

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