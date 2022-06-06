Известная певица поделилась своей бедой – в самолете потеряла важный багаж, без которого не может выступать.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла дочерей за границу и начала выступать с благотворительными концертами, часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда пожаловалась на свою беду – в самолете потерялся ее важный багаж.

Как оказалось, Оля возвращалась с гастролей в США, и в самолете потеряла свой багаж с концертными костюмами и необходимыми для выступлений вещами. В своих сторис звезда обратилась к авиакомпании с просьбой помочь ей найти потерянное имущество.

"Уже неделя, как я вернулась с благотворительного тура, который продолжался почти две недели в США, но мой багаж со всеми костюмами и всеми необходимыми для наших концертов вещами до сих пор в дороге. Рейс из Колорадо до Франкфурта через Сиэтл. Прошу авиакомпанию помочь с поиском багажа, потому что без этих вещей очень сложно проводить благотворительные концерты, которые мы сейчас организовываем по всей Европе", - рассказала Полякова в сторис.

Напомним, Жену Остапчука в облегающем платье заподозрили в беременности: "Боже, округленный живот".

Как сообщала Politeka, "Теперь будем видеться чаще": Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что "Напоминало мне о доме": внучка Ротару показала роскошное платье, с которым объездила весь мир.