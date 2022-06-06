Популярный блогер и радиоведущий Слава Демин, который выпускает свое ютуб-шоу "Слава +", часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз он похвастался кадрами из студии утреннего телешоу и рассказал, что стал телеведущим.

Как оказалось, Слава прошел кастинг и стал ведущим программы "Ранок з Україною", которое будет вести вместе с другими звездами – Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем. Демин показал фото из студии, на которых позирует вместе с Лилией, а в подписи к нему ответил на главные вопросы о своей другой работе.

"Теперь я ведущий на канале "Украина". С сегодняшнего дня я веду шоу "Утро из Украины" вместе с невероятной @liliia.rebrik крутой @anatoliyanatolich и народной @irina_khomenko. Последние 15-ть лет я ходил на разные телевизионные кастинги и даже где-то проходил в финал. Но всегда не проходил до конца. И вот теперь мы с вами будем видеться чаще. Ps. Сразу отвечаю на два вопроса. Я остаюсь вести Слава+. Я остаюсь на Люкс ФМ", - рассказал Слава Демин.

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