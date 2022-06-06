Вони роблять свою роботу тому, що не можуть її не робити. У них своя культура поваги до правдивості.

Як повідомляє Politeka.net, 6 червня в Україні святкують День журналіста – професійне свято журналістів, кореспондентів та репортерів.

У цей день українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram згадала тих журналістів, які загинули під час широкомасштабного вторгнення рф.

Вона зазначила що журналісти, які працюють зараз у бойових умовах, воюють "на передовій інформаційного фронту". Маша Єфросиніна також зізналася, що коли почула про першу загибель представника преси під час війни, то подумала - "його ніхто не змушував йти туди" і не давав наказ, як військовим.

"Це було його рішення. У журналістів це поклик професії! Вони роблять свою роботу тому, що не можуть її не робити. У них своя культура поваги до правдивості сюжетів - вони повинні дістатися до самої суті. Незважаючи на загрозу", - зазначила знаменитість, захопившись людьми цієї професії.

Маша Єфросиніна наостанок згадала сумні цифри зі зведень і показала відео із загиблими журналістами. Так, на сьогоднішній день, за офіційними даними, під час повномасштабної війни в Україні загинуло 32 журналіста. Серед них іноземні громадяни.

Спасибі вам, журналісти, за те, що захищали правду, низький вам уклін.

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