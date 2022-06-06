Они делают свою работу потому, что не могут ее не делать. У них своя культура уважения к правдивости.

Как сообщает Politeka.net, 6 июня в Украине празднуют День журналиста – профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров.

В этот день украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм упомянула тех журналистов, которые погибли во время широкомасштабного вторжения рф.

Она отметила что журналисты, работающие сейчас в боевых условиях, воюют "на передовой информационного фронта". Маша Ефросинина также призналась, что когда услышала о первой гибели представителя прессы во время войны, то подумала - "его никто не заставлял идти туда" и не давал приказ, как военным.

"Это было его решение. У журналистов это зов профессии! Они делают свою работу потому, что не могут ее не делать. У них своя культура уважения к правдивости сюжетов - они должны добраться до самой сути. Несмотря на угрозу", - отметила знаменитость, восхитившись людьми этой профессии.

Маша Ефросинина напоследок вспомнила печальные цифры из сводок и показала видео с погибшими журналистами. Так, на сегодняшний день, по официальным данным, во время полномасштабной войны в Украине погибло 32 журналиста. Среди них иностранные граждане.

Спасибо вам, журналисты, за то, что защищали правду, низкий вам поклон.

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.