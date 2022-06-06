Відома актриса показала, як виглядає з ранку і стривожила новиною про те, що захворіла.

Популярна українська актриса і героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зараз разом з сином живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в сторіс ранкове фото і повідомила фанатам, що захворіла.

На фотографії Ксенія позує в ліжку, вона сонна і виглядає втомленою і хворою. У неї тьмяне обличчя, розпатлане волосся і ще не повністю відкриті очі.

"День почався не дуже. Захворіла... Намагаюся підняти себе з ліжка", - підписала сторіс актриса.

Також Мішина виклала сторіс вже після того, як встала і сходила в душ. На кадрах вона позує, стоячи біля дзеркала, на ній Темний приталений наряд, а довге вологе волосся розпущене.

"Поки я каталася на гойдалці весь час вниз. Слідом за моїм станом відреагувало і тіло, і я прокинулася з нежиттю і осипленим горлом. Душ трохи підбадьорив", - розповіла Ксенія в підписі до другої сторіс.

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