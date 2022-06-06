Известная актриса показала, как выглядит с утра и встревожила новостью о том, что заболела.

Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая сейчас вместе с сыном живет за границей, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис утреннее фото и сообщила фанатам, что заболела.

На фотографии Ксения позирует в постели, она сонная и выглядит уставшей и больной. У нее тусклое лицо, растрепанные волосы и еще не полностью открытые глаза.

"День начался не очень. Заболела… Пытаюсь поднять себя с кровати", - подписала сторис актриса.

Также Мишина выложила сторис уже после того, как встала и сходила в душ. На кадрах она позирует, стоя у зеркала, на ней темный приталенный наряд, а длинные влажные волосы распущены.

"Пока я качалась на качели все время вниз. Вслед за моим состоянием отреагировало и тело, и я проснулась с насморком и осыпленным горлом. Душ немного взбодрил", - рассказала Ксения в подписи ко второй сторис.

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