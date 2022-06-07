Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак. Зірка нещодавно одружився на молодій блогерці Катя Репяховой, яка в минулому році йому народила первістка. Після початку війни Катя виїхала з України разом з дитиною в Ізраїль, але нещодавно повернулася в Україну через Польщу разом з Віктором Павликом. Після цього Репяхова активно зайнялася б'юті-процедурами, привівши себе в порядок.

І тепер на нових кадрах в Instagram дозволила собі одягнути міні, демонструючи розкішні ніжки.

"У середу приходити клінер. І як Ви знаєте, я завжди прибираю перед ним", - написала Катя.

На кадрах на швидкому перемотуванні можна побачити, як Репяхова зайнята активним прибиранням на кухні.

А до цього Катя показав Віктора Павлика, який зібрався до Віталія Киму в Миколаїв.

"ТАТО їде в Миколаїв. Зустрічатиметься з Кімом", - написала зірка.

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