Девушке удалось то, о чем мечтают многие перед летним сезоном.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом, который продолжает поддерживать страну и выступает на специальных концертах. Сейчас вместе с молодой женой Катей Репяховой он воспитывает маленького сына.

Девушка вернулась с ребенком из путешествия спустя два месяца отсутствия дома. Сейчас Катерина активно приводит себя в порядок и даже рассказала, что из-за неподходящего климата и воды в Израиле попортила себе кожу.

Работа с косметологом поможет ей устранить проблемы. Однако даже не отдыхе ей удалось невероятное - похудеть еще больше без усилий.

"Я очень похудела. На три килограмма. И самое главное - в талии!" - поделилась Репяхова.

Также Репяхова решила показать, что случилось у нее с лицом, опубликовав селфи в сторис, не используя фильтры. Как можно заметить, у Репяховой было множество проблем с высыпаниями. Звезда прикрылась полотенцем, демонстрируя свою внешность.

"Делаем чистку. Света в шоке. Я так понимаю, мне в Израиле вода не подходила", - призналась Катя, показывая, как проходит процедуру.

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