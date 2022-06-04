Молодая жена Виктора Павлика Кристина Репяхова показала, что у нее случилось с лицом, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. Сейчас артист женат на молодой красотке Кате Репяховой. У пары недавно появился первенец - сын, которого девушка родила почти год назад. Катя активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Репяхова решила показать, что случилось у нее с лицом, опубликовав селфи в сторис, не используя фильтры.

Как можно заметить, у Репяховой было множество прыщей. Звезда прикрылась полотенцем, демонстрируя свою внешность.

"Шок контент", - написала Репяхова.

"Делаем чистку. Света в шоке. Я так понимаю, мне в Израиле вода не подходила", - призналась Катя, показывая, как проходит процедуру.

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