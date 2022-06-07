Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда недавно женился на молодой блогерке Катя Репяховой, которая в прошлом году ему родила первенца. После начала войны Катя уехала из Украины вместе с ребенком в Израиль, но недавно вернулась в Украину через Польшу вместе с Виктором Павликом. После этого Репяхова активно занялась бьюти-процедурами, приведя себя в порядок.

И теперь на новых кадрах в Инстаграм позволила себе одеть мини, демонстрируя роскошные ножки.

"В среду приходить клинер. И как вы знаете, я всегда убираю перед ним", - написала Катя.

На кадрах на быстрой перемотке можно увидеть, как Репяхова занята активной уборкой на кухне.

А до этого Катя показал Виктора Павлика, который собрался к Виталию Киму в Николаев.

"Папа едет в Николаев. Будет встречаться с Кимом", - написала звезда.

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