Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, часто показує фанатам своє життя в Instagram. Так, нещодавно артистка ділилася кадрами з сином Нестором, який зараз на дистанційному навчанні, а тепер показала своє "лакшері" життя не в Києві, а на Львівщині.
У сторіс Оля опублікувала відео, на якому її можна побачити в домашньому образі і з тазиком випраних речей. У ролику зірка розповіла, що йде "розвішувати лахи". При цьому виглядає вона просто приголомшливо - в легкому літньому платті, без макіяжу, але в хорошому настрої.
"Добрий день", - коротко підписала сторіс Цибульська.
А в самому відео розповіла, як йдуть справи: "Добрий день! Я з вами не віталася сьогодні. Лакшері віп подорож - розвішувати лахи. Літо-пора засмагати".
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Росіяни приголомшені: боєць ЗСУ розповів подробиці ликвідації генерал-майора окупантів Кутузова
"Гармата": Нікітюк в стильному патріотичному луці вразила навіть Ярославського з "Майстер Шеф"
Леся Нікітюк насмішила українців новою заявою про рф: "Напаскудила на ліжко..."
"Майстер Шеф" Клопотенко вразив поведінкою за кордоном: "Змушував американців..."
Пізніше Оля виклала в сторіс кадри зі своїм сином Нестором, на яких він хлюпає в надувному басейні, весело хлюпаючи воду руками. Виглядає хлопчисько в цей момент дуже забавно.
Нагадаємо, Дружину Остапчука в облягаючій сукні запідозрили у вагітності: "Боже, округлений живіт".
Як повідомляла Politeka, "Тепер будемо бачитися частіше": Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.
Також Politeka писала, що "Нагадувала мені про дім": внучка Ротару показала розкішну сукню, з якою об'їздила весь світ.