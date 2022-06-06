Співачка на початку літа поділилася кадрами свого життя після початку війни.

Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, часто показує фанатам своє життя в Instagram. Так, нещодавно артистка ділилася кадрами з сином Нестором, який зараз на дистанційному навчанні, а тепер показала своє "лакшері" життя не в Києві, а на Львівщині.

У сторіс Оля опублікувала відео, на якому її можна побачити в домашньому образі і з тазиком випраних речей. У ролику зірка розповіла, що йде "розвішувати лахи". При цьому виглядає вона просто приголомшливо - в легкому літньому платті, без макіяжу, але в хорошому настрої.

"Добрий день", - коротко підписала сторіс Цибульська.

А в самому відео розповіла, як йдуть справи: "Добрий день! Я з вами не віталася сьогодні. Лакшері віп подорож - розвішувати лахи. Літо-пора засмагати".

Пізніше Оля виклала в сторіс кадри зі своїм сином Нестором, на яких він хлюпає в надувному басейні, весело хлюпаючи воду руками. Виглядає хлопчисько в цей момент дуже забавно.

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