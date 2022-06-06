Популярна українська співачка Тіна Кароль відвідала сади Ватикану і помолилася за Україну. Кадри з її візиту опублікували на фан-сторінці в Instagram. Як виявилося, Тіна гастролює в Італії з благодійними концертами, і вирішила відвідати Ватикан, де помолилася за Україну в цей непростий час.
Кароль зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України при Святому Престолі у Ватикані Андрієм Юрашем. Разом з ним артистка відвідала сади Ватикану. Щоб помолитися за Україну, Тіна побувала в Соборі Святого Петра на святковій службі Папи Римського з нагоди католицької Святої Трійці.
"Особливо боляче звертатися до Бога в момент, коли церкви в Україні бомбить і спалює російський ворог. Війна служить тільки інтересам темряви. Але Господь дарував людству надію, саме нею сповнений український народ на своєму героїчному шляху до перемоги", - сказала співачка.
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