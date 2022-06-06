Певица выступила в Италии и посетила Ватикан, где помолилась за Украину.

Популярная украинская певца Тина Кароль посетила Сады Ватикана и помолилась за Украину. Кадры с ее визита опубликовали на фан-странице в Instagram. Как оказалось, Тина гастролирует в Италии с благотворительными концертами, и решила посетить Ватикан, где помолилась за Украину в это непростое время.

Кароль встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины при Святом Престоле в Ватикане Андреем Юрашом. Вместе с ним артистка посетила Сады Ватикана. Чтобы помолиться за Украину, Тина побывала в Соборе Святого Петра на праздничной службе Папы Римского по случаю католической Святой Троицы.

"Особенно больно обращаться к Богу в момент, когда церкви в Украине бомбит и сжигает российский враг. Война служит только интересам тьмы. Но Господь даровал человечеству надежду, именно ею полон украинский народ на своем героическом пути к победе", - сказала певица.

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