Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Зірка зараз одружений на красуні Христині, з якою офіційно оформив стосунки в 2020 році. Після 24 лютого Володимир пішов захищати Україну, а дружина Остапчука зайнялася благодійністю. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Сиджу я на роботі, працюю і тут дзвінок від кур'єра зі словами... Вам сюрприз", - написала Христина.
"Такий гарний сюрприз.... Навіть не могла собі уявити", - продовжила дружина Остапчука.
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"І ні, цього разу квіти не від чоловіка. Таке теж буває", - підсумувала блогерка.
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