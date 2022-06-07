Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Зірка зараз одружений на красуні Христині, з якою офіційно оформив стосунки в 2020 році. Після 24 лютого Володимир пішов захищати Україну, а дружина Остапчука зайнялася благодійністю. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Сиджу я на роботі, працюю і тут дзвінок від кур'єра зі словами... Вам сюрприз", - написала Христина.

"Такий гарний сюрприз.... Навіть не могла собі уявити", - продовжила дружина Остапчука.

"І ні, цього разу квіти не від чоловіка. Таке теж буває", - підсумувала блогерка.

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