Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Зірка зараз одружений на красуні Христині, з якою офіційно оформив стосунки в 2020 році. Після 24 лютого Володимир пішов захищати Україну, а дружина Остапчука зайнялася благодійністю. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Сиджу я на роботі, працюю і тут дзвінок від кур'єра зі словами... Вам сюрприз", - написала Христина.

"Такий гарний сюрприз.... Навіть не могла собі уявити", - продовжила дружина Остапчука.

Популярні новини зараз

Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"

Росіяни приголомшені: боєць ЗСУ розповів подробиці ликвідації генерал-майора окупантів Кутузова

Путіна перехитрили: дві країни ЄС уклали угоду, щоб послабити владу кремля в Європі

Угруповання ворога переформатовується: що зараз відбувається в Чорному морі

Зірка 1+1 Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю: "Це окрема історія..."
Показати ще

"І ні, цього разу квіти не від чоловіка. Таке теж буває", - підсумувала блогерка.

Нагадаємо, дружина ведучого" Маски " Остапчука показала знищених окупантів, нарвавшись на проблеми

А ще Politeka повідомляла, що дружину Остапчука в облягаючій сукні запідозрили у вагітності

Також Politeka писала, що ведучий" Маски " Остапчук розповів про свої ранкові пригоди