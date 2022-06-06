Жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк показала уничтоженную технику оккупантов, из-за чего у нее возникли проблему.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на красотке Кристине, с которой в этом году отпразднует вторую годовщину свадьбы. После 24 февраля пара стала активно помогать Украине - Владимир пошел защищать родную землю, а Кристина занялась благотворительностью. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где в этот раз показала уничтоженную технику Кристины.

"Был настоящий поджег нашими ВСУ", - написала Кристина.

"А эти уже отправились в ад", - продолжила блогерка.

"Еще подождите в аду своего вождя. Он скоро к вам отправится", - подытожила Кристина.

"За мои высказывания сегодня в сторону россии, мне Инстаграм угрожает.... и удаляет сторис. Требую на сторис ваших реакций, буду очень благодарна, чтобы не допустить потери аккаунта. Спасибо", - рассказала Кристина после.

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